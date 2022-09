Una domenica d’arte on the road. Alla festa di Borgo palazzo i protagonisti del Buskers (Di giovedì 15 settembre 2022) L’evento. Quest’anno il tradizionale appuntamento coinciderà con l’ottava edizione del Festival. Tre le postazioni principali: piazza Sant’Anna, civico 18 e civico 90. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 settembre 2022) L’evento. Quest’anno il tradizionale appuntamento coinciderà con l’ottava edizione del Festival. Tre le postazioni principali: piazza Sant’Anna, civico 18 e civico 90.

matteosalvinimi : -4 a Pontida! Vi aspetto domenica per una giornata indimenticabile prima del voto, vietato mancare?? Trova il pull… - Corriere : «Non è più una democrazia». Domenica l’Ue taglia i fondi all’Ungheria, Lega e FdI contrari - enpaonlus : ENPA Monza rinnova l’invito all’Open Day Party: vi aspettiamo al Fido Village di Lissone per una giornata serena co… - giglionews : 'Insieme in Rosa onlus' sbarca al Giglio il 18 Settembre Come già preannunciato durante i festeggiamenti dal Comit… - Frances74964326 : @SerVessicchio @tuttosport @ilbianconerocom Potrebbe essere che la juve aspetti la pausa di novembre per prendere u… -