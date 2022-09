Ultime Notizie – Zaporizhzhia | Aiea | Russia lasci la centrale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladeveare lanucleare ucraina di. E' la richiesta del consiglio dei governatori Agenzia internazionale per l'energia atomica () in una risoluzione, approvata oggi. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli, sette astenuti ed i voti contrari die Cina. Alla luce del rapporto degli ispettori che hanno messo in evidenza i rischi di incidente nellacontrollata dalle forze russe, il consiglio ha approvato a larga maggioranza la risoluzione che invita Mosca a "cessare immediatamente tutte le azioni contro e presso lanucleare die qualsiasi altro impianto nucleare in Ucraina".