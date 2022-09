Ultime Notizie – Verso nuovo decreto aiuti, su scorporo prezzo bollette Draghi attende Ue (Di giovedì 15 settembre 2022) Punta a quota 14 miliardi ilnuovo dl aiuti atteso domani in Consiglio dei ministri. Con sostegni a famiglie e imprese, grazie a un nuovo ‘tesoretto’ che va ad aggiungersi ai 49,5 miliardi stanziati fino ad oggi per fronteggiare l’emergenza rincari e la corsa delle bollette. Con ogni probabilità, si tratterà dell’ultimo decreto di spesa del premier Mario Draghi, fatto ancora una volta senza ricorrere ad alcun scostamento di bilancio. Una fetta importante del nuovo provvedimento -che domani potrebbe essere al centro di una conferenza stampa con Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco- andrà alle imprese, a partire dalla proroga dei crediti d’imposta, misura di sostegno in scadenza a fine settembre e che invece, con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Punta a quota 14 miliardi ildlatteso domani in Consiglio dei ministri. Con sostegni a famiglie e imprese, grazie a un‘tesoretto’ che va ad aggiungersi ai 49,5 miliardi stanziati fino ad oggi per fronteggiare l’emergenza rincari e la corsa delle. Con ogni probabilità, si tratterà dell’ultimodi spesa del premier Mario, fatto ancora una volta senza ricorrere ad alcun scostamento di bilancio. Una fetta importante delprovvedimento -che domani potrebbe essere al centro di una conferenza stampa cone il ministro dell’Economia Daniele Franco- andrà alle imprese, a partire dalla proroga dei crediti d’imposta, misura di sostegno in scadenza a fine settembre e che invece, con il ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Corriere : L’Ue condanna l’Ungheria di Orban: «Non è più democrazia». Lega e FdI votano contro - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - Rosy7147790303 : RT @cyfanpage_ita: ??NEWS ?? Stando alle ultime notizie, Can Yaman sarà ospite di #Amici22. La prima puntata del talent show condotto da Ma… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (15/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -