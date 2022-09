Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Usa in guerra se forniscono missili a lungo raggio” (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli Stati Uniti saranno trascinati in uno “scontro militare” con la Russia se l’Ucraina dovesse ricevere missili a lungo raggio e colpire il territorio russo nella guerra iniziata a febbraio. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. “Particolarmente preoccupante è il fatto che da molti mesi l’Ucraina sollecita la fornitura di missili tattici operativi Atacms, progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 km. Se Kiev ottiene tali armi” potrebbero essere colpite “grandi città russe”, così come “infrastrutture industriali e dei trasporti”, ha affermato Antonov, secondo cui un tale scenario “significherebbe il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in uno scontro militare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli Stati Uniti saranno trascinati in uno “scontro militare” con lase l’dovesse riceveree colpire il territorio russo nellainiziata a febbraio. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. “Particolarmente preoccupante è il fatto che da molti mesi l’sollecita la fornitura ditattici operativi Atacms, progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 km. Se Kiev ottiene tali armi” potrebbero essere colpite “grandi città russe”, così come “infrastrutture industriali e dei trasporti”, ha affermato Antonov, secondo cui un tale scenario “significherebbe il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in uno scontro militare ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? “Porteremo l’#Ucraina nella nostra area europea di free roaming. Le nostre corsie di solidarietà sono un grande s… - Intheskyatnight : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - criss220784 : RT @cyfanpage_ita: ??NEWS ?? Stando alle ultime notizie, Can Yaman sarà ospite di #Amici22. La prima puntata del talent show condotto da Ma… -