Ultime Notizie – Ucraina-Russia | news e notizie sulla guerra oggi

(Di giovedì 15 settembre 2022) Parte della popolazione di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel sud dell’, è stata evacuata dopo che i missili russi hanno colpito un importante diga nelle vicinanze. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. “i russi hanno commesso un altro atto terroristico – ha scritto su Telegram Vilkul – Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostra città con l’acqua”. Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono coinvolti per risolvere i problemi. Ma il livello dell’acqua nel fiume Ingulets è aumentato. Adnkronos, ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - ilsussidiario : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, fondi russi ai partiti: scontro fra Pd e Centrodestra - ilFattoMolfetta : RI-PARTY-AMO FA TAPPA A MOLFETTA: DOMENICA 18 SETTEMBRE A CALA SAN GIACOMO L’EVENTO DEL WWF -

Il Sole 24 ORE

Ieri mattina sono partite le operazioni peritali per eseguire le copie forensi del computer di Alessandro, del telefonino che lui stava utilizzando nellesettimane e sullo smartphone che si ...Ritorna dopo tre settimane ma stavolta, per lui, è la chiusura della campagna elettorale in Campania. Oggi, infatti, è impegnato in un tour a Napoli per dare di persona la sua ultima volata dal vivo ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 18.854 nuovi casi (+7,3% in 7 giorni) e 69 vittime Su Amazon oggi stesso acquisti il fantastico Echo Dot 4 a un prezzo ultra vantaggioso, da Prime Day: non perdere questa occasione d'oro. Su Amazon oggi stesso acquisti il fantastico Echo Dot 4 a un ...Il personaggio a sorpresa, l’uomo che non ti aspetti. Alexis Saelemaekers ci ha preso gusto e dopo la rete contro il Salisburgo si è ripetuto anche contro la Dinamo Zagabria. Un colpo di testa sotto l ...