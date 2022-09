Ultime Notizie – Salvini torna a Pontida | rush finale per il voto tra crisi economica e sfida a Meloni

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 15 settembre - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Eu… - qn_carlino : Daniela Poggiali ultime notizie: a novembre di nuovo a processo per sottrazione di farmaci -

Il Sole 24 ORE

... "Succede tutto in un giorno, poi si torna alla nostra normalità, ma ora in tanti qui ci domandiamo cosa voteremo, io - ammette - quest'anno non voterò Lega, come ho fatto alleelezioni, certo ...... è stato utilizzato il materiale disponibile relativo alleelezioni politiche, ma ... in corso Torino sarà, come sempre, attivo il Centro Prime, composto da personale del Comune esperto ... Ucraina ultime notizie. Incidente d’auto per Zelensky: non è grave. Kiev: russi si ritirano da ... Si è riunito l’organico di Fabio Liverani quest’oggi nel centro sportivo di Asseminello per l’allenamento: il report Il Cagliari di Fabio Liverani continua la sua preparazione in vista del prossimo ...«I dubbi e le difficoltà ci sono, ma questo è un momento di grandi opportunità». Queste le parole di Alfonso Dolce, amministratore delegato di ...