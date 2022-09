Ultime Notizie – Russia, Putin a Samarcanda: oggi l’incontro con Xi Jinping (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin sono arrivati nella città uzbeka di Samarcanda per prendere parte al summit della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. A margine, nella giornata di oggi, è previsto un incontro tra i due leader, il primo dall’invasione russa dell’Ucraina. Quello di Xi in Uzbekistan è il primo viaggio all’estero del presidente cinese in oltre due anni e mezzo. Pechino e Mosca risultano sempre più isolate dall’Occidente, con la Cina che sostiene la Russia e addossa agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità della guerra in Ucraina. AL VIA MANOVRE NAVALI CON LA CINA NEL PACIFICO – “Le navi della Marina russa e della Marina cinese conducono pattugliamenti congiunti nell’Oceano Pacifico”, si legge sul canale ufficiale di Telegram del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente cinese Xie il russo Vladimirsono arrivati nella città uzbeka diper prendere parte al summit della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. A margine, nella giornata di, è previsto un incontro tra i due leader, il primo dall’invasione russa dell’Ucraina. Quello di Xi in Uzbekistan è il primo viaggio all’estero del presidente cinese in oltre due anni e mezzo. Pechino e Mosca risultano sempre più isolate dall’Occidente, con la Cina che sostiene lae addossa agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità della guerra in Ucraina. AL VIA MANOVRE NAVALI CON LA CINA NEL PACIFICO – “Le navi della Marina russa e della Marina cinese conducono pattugliamenti congiunti nell’Oceano Pacifico”, si legge sul canale ufficiale di Telegram del ...

