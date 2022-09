Ultime Notizie – Gas Russia, Gazprom: "Per Europa non c'è alternativa" (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Per l’Europa non c’è alternativa al gas russo. Lo ha dichiarato il numero due di Gazprom, Oleg Aksyutin, nel corso di una conferenza stampa. Aksyutin ha quindi aggiunto che non è prevista nel breve periodo alcuna fornitura aggiuntiva di gas liquefatto sui mercati mondiali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Per l’non c’èal gas russo. Lo ha dichiarato il numero due di, Oleg Aksyutin, nel corso di una conferenza stampa. Aksyutin ha quindi aggiunto che non è prevista nel breve periodo alcuna fornitura aggiuntiva di gas liquefatto sui mercati mondiali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

