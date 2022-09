Ultime Notizie – Elisabetta, guardia reale collassa durante veglia feretro – Video (Di giovedì 15 settembre 2022) Una guardia reale è collassata a Westminster Hall durante la veglia al feretro della regina Elisabetta II. In un Video che circola sui social, si vede l’uomo, di turno nella camera ardente, che ad un certo punto inizia a barcollare fino a cadere dal podio e finire a faccia in giù sul pavimento,?prima di essere soccorso da alcuni colleghi presenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Unata a Westminster Halllaaldella reginaII. In unche circola sui social, si vede l’uomo, di turno nella camera ardente, che ad un certo punto inizia a barcollare fino a cadere dal podio e finire a faccia in giù sul pavimento,?prima di essere soccorso da alcuni colleghi presenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - frankfelixce : @TeresaBellanova Ci vuole un coraggio o altro forte per scrivere queste cose dopo le ultime notizie uscite a suo ri… - paolo_r_2012 : RT @dancapaolo: Imprese siciliane in ginocchio per mancati pagamenti dalla Regione, sindacati sul piede di guerra -Ultime notizie dalla Sic… -