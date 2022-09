Ultime Notizie – Covid, Gismondo: “Omicron 5 cattiva? Ascoltiamo Oms, fine pandemia vicina” (Di giovedì 15 settembre 2022) “L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto finalmente che siamo vicini alla fine della pandemia di Covid e questo è un annuncio che forse avremmo dovuto dare qualche mese fa e che confermo assolutamente. Io credo che in questa fase si debba comunicare questo aspetto, ne abbiamo bisogno tutti”. Perché se “ci sono lavori che ipotizzano che il ceppo circolante” di Sars-CoV-2, Omicron 4-5, “possa avere una maggiore patogenicità, ci sono anche altri lavori che lo smentiscono. Come sempre, per tutti gli studi, bisogna considerare che protocollo è stato adottato e che prove sono state fatte”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. Una rassicurazione che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) “L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto finalmente che siamo vicini alladelladie questo è un annuncio che forse avremmo dovuto dare qualche mese fa e che confermo assolutamente. Io credo che in questa fase si debba comunicare questo aspetto, ne abbiamo bisogno tutti”. Perché se “ci sono lavori che ipotizzano che il ceppo circolante” di Sars-CoV-2,4-5, “possa avere una maggiore patogenicità, ci sono anche altri lavori che lo smentiscono. Come sempre, per tutti gli studi, bisogna considerare che protocollo è stato adottato e che prove sono state fatte”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. Una rassicurazione che ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - alfreaudi : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - ilFattoMolfetta : ALGA TOSSICA PRESENTE IN QUANTITÀ MINIMA A MOLFETTA: I DATI DI ARPA PUGLIA -