Ultime Notizie – Costa Fondazione Prada | “Divulgare la scienza è fondamentale”

"Probabilmente a molte persone potrà sembrare strano che un'istituzione culturale si occupi di scienza, ma per noi di Fondazione Prada occuparci di scienza è necessario. La scienza e la ricerca sono due temi di grande rilevanza e proprio su argomenti rilevanti noi vogliamo lavorare e fare divulgazione. Credo sia infatti importantissimo che i diversi ambiti di ricerca possano dialogare tra loro e supportarsi a vicenda". Lo ha detto Chiara Costa, Head of Programs di Fondazione Prada, a Milano in occasione della presentazione alla stampa della mostra 'Human Brains, Preserving the Brain – Forum on neurodegenerative diseases', che fa parte della quarta fase del progetto di Fondazione Prada dedicato alle neuroscienze

