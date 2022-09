Ultime Notizie – Call center e Registro opposizioni, cosa fare se si ricevono ancora telefonate (Di giovedì 15 settembre 2022) Call center e Registro pubblico delle opposizioni, cosa si può fare se si ricevono ancora chiamate commerciali pur essendo iscritti? Se si obietta l’avvenuta iscrizione al Registro, o ci si sente dire ‘ah, mi scusi non lo sapevo’ oppure chi ha chiamato attacca subito. In realtà la legge obbliga l’operatore a verificare se il numero che si sta per chiamare si trova nell’elenco di chi non vuole essere contattato ricorda laleggepertutti.it. L’unico modo per tentare di chiudere definitivamente la faccenda è quello di segnalare l’abuso (perché di abuso si tratta) all’Autorità garante della privacy. A che serve il Registro delle opposizioni? Chi ancora non si è iscritto al nuovo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022)pubblico dellesi puòse sichiamate commerciali pur essendo iscritti? Se si obietta l’avvenuta iscrizione al, o ci si sente dire ‘ah, mi scusi non lo sapevo’ oppure chi ha chiamato attacca subito. In realtà la legge obbliga l’operatore a verificare se il numero che si sta per chiamare si trova nell’elenco di chi non vuole essere contattato ricorda laleggepertutti.it. L’unico modo per tentare di chiudere definitivamente la faccenda è quello di segnalare l’abuso (perché di abuso si tratta) all’Autorità garante della privacy. A che serve ildelle? Chinon si è iscritto al nuovo ...

