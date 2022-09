Ultime Notizie – Bonetti: “Meloni prima donna premier? Non sarebbe buona novità” (Di giovedì 15 settembre 2022) “E’ giunto il tempo che le donne assumano nel nostro Paese ruoli di leadership in tutti i settori, compreso quello istituzionale e politico. L’ipotesi di Giorgia Meloni come prima premier donna sarebbe una novità, ma sarebbe una buona novità? Io temo di no”. Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, candidata per il Terzo polo di Azione e Italia Viva nel collegio di Roma centro, intervistata dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci, in videocollegamento alla terza festa nazionale della Confederazione Aepi, l’associazione europee di professionisti e imprese, in programma da oggi a sabato a Labro, in provincia di Rieti. “Giorgia Meloni – ha aggiunto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) “E’ giunto il tempo che le donne assumano nel nostro Paese ruoli di leadership in tutti i settori, compreso quello istituzionale e politico. L’ipotesi di Giorgiacomeuna, mauna? Io temo di no”. Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena, candidata per il Terzo polo di Azione e Italia Viva nel collegio di Roma centro, intervistata dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci, in videocollegamento alla terza festa nazionale della Confederazione Aepi, l’associazione europee di professionisti e imprese, in programma da oggi a sabato a Labro, in provincia di Rieti. “Giorgia– ha aggiunto ...

