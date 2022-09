Ultime Notizie – Barra Caracciolo (Italgas), ‘tecnologia è abilitatore sostenibilità’ (Di giovedì 15 settembre 2022) “Il tema sostenibilità è un tema complesso e relativamente giovane. Per tanti anni abbiamo avuto un modello che non teneva conto di alcuni aspetti che poi sono emersi. La digitalizzazione è un abilitatore: quasi tutte le aziende sono nel pieno di una trasformazione digitale e la tecnologia è fondamentale perché si può cambiare il modo di produrre, trasportare e distribuire”. Così Marco Barra Caracciolo, Cio Italgas e Chairman and Ceo Bludigit, nel suo intervento alla VI edizione del Forum Sostenibilità al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. “Dobbiamo spingere a consumare in modo intelligente ed essere inclusivi – aggiunge – Queste cose si possono fare grazie alla tecnologia mettendoci vicino la governance, il change di mindset e la consapevolezza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) “Il tema sostenibilità è un tema complesso e relativamente giovane. Per tanti anni abbiamo avuto un modello che non teneva conto di alcuni aspetti che poi sono emersi. La digitalizzazione è un: quasi tutte le aziende sono nel pieno di una trasformazione digitale e la tecnologia è fondamentale perché si può cambiare il modo di produrre, trasportare e distribuire”. Così Marco, Cioe Chairman and Ceo Bludigit, nel suo intervento alla VI edizione del Forum Sostenibilità al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. “Dobbiamo spingere a consumare in modo intelligente ed essere inclusivi – aggiunge – Queste cose si possono fare grazie alla tecnologia mettendoci vicino la governance, il change di mindset e la consapevolezza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - NapoliAddict : Ultime Notizie Serie A: disastro Juve, Napoli vicino alla top 20, le condizioni di Zappacosta #Napoli… - filcatoscana : RT @dancapaolo: Imprese siciliane in ginocchio per mancati pagamenti dalla Regione, sindacati sul piede di guerra -Ultime notizie dalla Sic… -