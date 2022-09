Ultime Notizie – Aborto, Sinistra Italiana denuncia: “Umbria come l’Ungheria” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Abbiamo segnalazioni da parte di donne che volevano interrompere la gravidanza e da diverse associazioni femministe, che in Umbria sta già accadendo quello che sta accadendo in Ungheria dove da oggi le donne che intendono interrompere la gravidanza, saranno costrette ad ascoltare il battito del feto”. Così Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana in una conferenza stampa alla Camera sulla 194. “In Umbria non c’è una norma in tal senso che in diversi centri sanitari questa pratica viene eseguite. Alcune donne ci hanno detto che sono dovute andare più volte in ospedale perchè essere nelle prime settimane in battito del feto non era possibile ascoltarlo. Si tratta di un fatto gravissimo, una pressione psicologica brutale, una forma di criminalizzazione tesa a far nascere sensi di colpa”. “Chiediamo al ministero ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) “Abbiamo segnalazioni da parte di donne che volevano interrompere la gravidanza e da diverse associazioni femministe, che insta già accadendo quello che sta accadendo in Ungheria dove da oggi le donne che intendono interrompere la gravidanza, saranno costrette ad ascoltare il battito del feto”. Così Elisabetta Piccolotti diin una conferenza stampa alla Camera sulla 194. “Innon c’è una norma in tal senso che in diversi centri sanitari questa pratica viene eseguite. Alcune donne ci hanno detto che sono dovute andare più volte in ospedale perchè essere nelle prime settimane in battito del feto non era possibile ascoltarlo. Si tratta di un fatto gravissimo, una pressione psicologica brutale, una forma di criminalizzazione tesa a far nascere sensi di colpa”. “Chiediamo al ministero ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - NapoliAddict : Ultime Notizie Serie A: disastro Juve, Napoli vicino alla top 20, le condizioni di Zappacosta #Napoli… - filcatoscana : RT @dancapaolo: Imprese siciliane in ginocchio per mancati pagamenti dalla Regione, sindacati sul piede di guerra -Ultime notizie dalla Sic… -