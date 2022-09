Ue, von der Leyen a Kiev: «Un giorno Putin sarà processato per crimini di guerra» (Di giovedì 15 settembre 2022) «Il presidente russo Vladimir Putin deve essere processato dalla Corte penale internazionale per l’invasione dell’Ucraina». A dirlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. «Putin deve perdere questa guerra e rispondere delle sue azioni, per me è importante. Credo possibile che un giorno il presidente russo sia perseguito davanti alla Corte penale internazionale dell’Aja, in fin dei conti Putin è responsabile di crimini di guerra in Ucraina». Il riferimento di von der Leyen è alla Corte penale internazionale: istituzione voluta dalla comunità internazionale dal 1948, quando l’Assemblea generale dell’Onu aveva previsto la possibilità per gli Stati di affidare i giudizi sui crimini di ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) «Il presidente russo Vladimirdeve esseredalla Corte penale internazionale per l’invasione dell’Ucraina». A dirlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. «deve perdere questae rispondere delle sue azioni, per me è importante. Credo possibile che unil presidente russo sia perseguito davanti alla Corte penale internazionale dell’Aja, in fin dei contiè responsabile didiin Ucraina». Il riferimento di von derè alla Corte penale internazionale: istituzione voluta dalla comunità internazionale dal 1948, quando l’Assemblea generale dell’Onu aveva previsto la possibilità per gli Stati di affidare i giudizi suidi ...

