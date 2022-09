Ue | piano von der Leyen contro l' Italia No al tetto sul prezzo del gas

(Di giovedì 15 settembre 2022) La crisi energetica spaventa l'Europa ma le misure che stanno per essere messe in atto rischiano solo di peggiorare la situazione. La relazione di Ursula von derdelude chi sperava come l'di avere unsuldel gas. Se mai ci sarà, - si legge sul Giornale - sarà poco vincolante. Il disaccoppiamento tra prezzi del gas e il resto delle fonti energetiche viene rinviato a fine anno. Il piatto forte è la riduzione della domanda per mettere in imbarazzo chi lo vende. "Proponiamo misure che consentiranno agli Stati membri di ridurre il loro consumo complessivo di energia elettrica», ha detto la presidente. Segui su affarni.it

E, in fin dei conti, il varo delenergetico RePower Eu non può non essere visto come un ... Alla nascita della Commissioneder Leyen, nel 2019, il governo Conte II subì la doccia gelata del "...... coinvolgerli: per questo abbiamo elaborato undi iniziative che nei prossimi tre anni ci ... Margherita FuchsMannstein (presidente Forst) e Andrea Rigoni (amministratore delegato Rigoni di ..."L'Italia ha un ottimo piano di ripresa Next Generation Eu, il più grande piano dell'Ue, un investimento molto importante con un forte impiego di risorse, ad esempio, in tutte le energie rinnovabili".