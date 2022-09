Ue | le sanzioni alla Russia restano Zelenski | torneremo in Crimea Incidente auto per il presidente Invasione dell' Ucraina

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ursula von der Leyen,a Commissione europea, ieri in parlamento europeo ha tenuto il discorso sullo stato’Unione. Lasi è presentata vestita di giallo e azzurro, coloria bandiera. Ha confermato il sostegno Ue all’e ribadito che lerimangono, gli invasori pagheranno le conseguenzee loro azioni. Al discorso sullo stato’unione presente, come ospite, la moglie delucraino. Il quale, nelle scorse ore, ha subìto unstradale. Non è in gravi condizioni. Ieri Volodimirha fatto fisita ad Izyum, liberata dai resistenti ucraini, ed ha ...

borghi_claudio : Dalla lettura dei giornali di domani si evince che se uno fa due conti e nota che le sanzioni fanno più male a noi… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: sanzioni Ue alla Russia resteranno, Putin fallirà #vonderLeyen #Ue #Russia - fattoquotidiano : Erdogan incolpa l’Europa per la crisi del gas: “L’hanno innescata loro con le sanzioni alla Russia. Raccolgono ciò… - pabba60 : RT @jacopo_iacoboni: Un governo Meloni avrebbe questo schema: sullo scostamento di bilancio, sulle armi all’Ucraina, sulle sanzioni alla Ru… - romanino48 : RT @borghi_claudio: Dalla lettura dei giornali di domani si evince che se uno fa due conti e nota che le sanzioni fanno più male a noi che… -

...riconosce al partito del presidente del Copasir l'impegno nella Nato e il sostegno alle... Urso rimandariunione del Copasir che ha convocato per venerdì dove verrà sentito l'autorità ...Non è un segreto, del resto, che forze come Lega o M5S frenano apertamente sulleRussia e le armi all'Ucraina. Lo conferma a Repubblica una fonte molto autorevole, con diretta ...PADOVA - Autunno amaro per decine di migliaia di automobilisti: in arrivo ci sono cartelle esattoriali per multe non pagate che, complessivamente, valgono quasi 12 milioni di euro. Non solo caro vita.4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, viene stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa ...