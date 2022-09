Ucraina: Zelensky illeso da incidente stradale a Kiev (Di giovedì 15 settembre 2022) Kiev, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Volodymyr Zelensky è stato coinvolto stamattina in un incidente stradale a Kiev mentre tornava dalla città di Izium. Lo ha confermato il portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che Zelensky è rimasto illeso e che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all'autista dell'auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. "Il presidente è stato visitato da un medico - ha aggiunto - ma non sono state riscontrate ferite gravi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022), 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Volodymyrè stato coinvolto stamattina in unmentre tornava dalla città di Izium. Lo ha confermato il portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook cheè rimastoe che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all'autista dell'auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. "Il presidente è stato visitato da un medico - ha aggiunto - ma non sono state riscontrate ferite gravi".

