Ucraina, Zelensky alza la bandiera ucraina a Izyum: "Torneremo in Crimea". Incidente in auto nella notte (Di giovedì 15 settembre 2022) Volodymyr Zelenzky era a Izyum ieri per alzare la bandiera ucraina su uno degli oltre trecento villaggi liberati la settimana scorsa, con la più clamorosa ritirata dell'esercito russo dall'inizio della guerra. "Ringraziamo tutti voi per aver liberato il nostro Stato dal nemico – dai terroristi della Federazione Russa e dai traditori che hanno tradito il nostro Stato con i progetti di legge delle repubbliche artificiali" ha dichiarato il presidente davanti ai superstiti dell'occupazione. "Sono sicuro che avremo i tribunali, i processi, i verdetti". La speranza di una vittoria si rafforza, a sentire le parole del presidente: "un giorno Torneremo anche in Crimea, sono passati otto anni. Non so quando, nessuno lo sa. Ma il mio messaggio è che Torneremo ...

