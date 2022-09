Ucraina, von der Leyen a Kiev. Missili russi su una diga della città natale di Zelensky. Reuters: “Putin a marzo rifiutò piano di pace accettato da Kiev” (Di giovedì 15 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la terza visita dall’inizio della guerra in russia. Il viaggio ufficiale arriva dopo il ritorno di buona parte dell’oblast di Kharkiv in mani ucraine. Le forze di Kiev continuano ad avanzare, con 8.500 km quadrati di territorio ripreso, e adesso guardano al Lugansk. Mosca continua ad attaccare su vari fronti: dopo i raid contro impianti energetici a Kharkiv, giovedì è arrivata notizia di un altro missile su Zaporizhzhia e parte dei residenti di Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky, sono stati evacuati perché diversi Missili hanno danneggiato la diga sul fiume Inhulets che ha inondato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) La presidenteCommissione Europea Ursula von derè aper la terza visita dall’inizioguerra ina. Il viaggio ufficiale arriva dopo il ritorno di buona parte dell’oblast di Kharkiv in mani ucraine. Le forze dicontinuano ad avanzare, con 8.500 km quadrati di territorio ripreso, e adesso guardano al Lugansk. Mosca continua ad attaccare su vari fronti: dopo i raid contro impianti energetici a Kharkiv, giovedì è arrivata notizia di un altro missile su Zaporizhzhia e parte dei residenti di Kryvyi Rih, ladi Volodymyr, sono stati evacuati perché diversihanno danneggiato lasul fiume Inhulets che ha inondato ...

