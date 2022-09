Ucraina, Russia: “Usa in guerra se forniscono missili a lungo raggio” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti saranno trascinati in uno “scontro militare” con la Russia se l’Ucraina dovesse ricevere missili a lungo raggio e colpire il territorio russo nella guerra iniziata a febbraio. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. “Particolarmente preoccupante è il fatto che da molti mesi l’Ucraina sollecita la fornitura di missili tattici operativi Atacms, progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 km. Se Kiev ottiene tali armi” potrebbero essere colpite “grandi città russe”, così come “infrastrutture industriali e dei trasporti”, ha affermato Antonov, secondo cui un tale scenario “significherebbe il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in uno scontro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti saranno trascinati in uno “scontro militare” con lase l’dovesse riceveree colpire il territorio russo nellainiziata a febbraio. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. “Particolarmente preoccupante è il fatto che da molti mesi l’sollecita la fornitura ditattici operativi Atacms, progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 km. Se Kiev ottiene tali armi” potrebbero essere colpite “grandi città russe”, così come “infrastrutture industriali e dei trasporti”, ha affermato Antonov, secondo cui un tale scenario “significherebbe il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in uno scontro ...

