Ucraina | Russia e l’Italia post voto Blinken telefona a Draghi

(Di giovedì 15 settembre 2022) Nella giornata di mercoledì, il segretario di Stato americano Antonyha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Marioper ringraziarlo per “la sua leadership esemplare durante uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno delall’”. Lo fa sapere Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato, in una nota. Inoltre,“ha sottolineato l’importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi delladi usare l’energia e altri mezzi per dividere i Paesi che sostengono l’”, recita il comunicato. Infine, ha evidenziato “il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano su un’ampia gamma di interessi comuni”. Chissà se i due hanno ...

...comunque tenersi oggi e sarebbe il primo tra i due dall'invasione russa dell'iniziata il 24 febbraio. Nelle stesse ore nel Pacifico si tengono esercitazioni militari congiunte- Cina. ...La città , la seconda per importanza di tutta l', è ancora sotto il controllo di Kiev , ma ... ma quel che conta oggi per Mosca è il centro nodale della ferrovia che da Belgorod , in, ...Il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin sono arrivati nella città uzbeka di Samarcanda per prendere parte al summit della Sco, l'Organizzazione della cooperazione ...