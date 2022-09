Ucraina, Russia bombarda diga: evacuata città di Zelensky (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Parte della popolazione di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel sud dell’Ucraina, è stata evacuata dopo che i missili russi hanno colpito un importante diga nelle vicinanze. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. “Oggi i russi hanno commesso un altro atto terroristico – ha scritto su Telegram Vilkul – Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostra città con l’acqua”. Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono coinvolti per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Parte della popolazione di Kryvyi Rih,natale del presidente ucraino Volodymyrnel sud dell’, è statadopo che i missili russi hanno colpito un importantenelle vicinanze. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. “Oggi i russi hanno commesso un altro atto terroristico – ha scritto su Telegram Vilkul – Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostracon l’acqua”. Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono coinvolti per ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - GiovaQuez : 'La Russia sta preparando un nuovo bombardamento alla centrale di Zaporizhzhia. Mosca prevede di creare una crisi u… - GiovaQuez : Letta (PD): 'Noi chiediamo che la Lega di Salvini disdica il gemellaggio con Russia Unita, ritengo grave che la Leg… - stefaniaespos19 : @AlessandroCoc18 @SkyTG24 #Russia ha firmato che l'Ucraina ha diritto a #Donbass e #Crimea nel 1994 a #Budapest in… - VirtualRaven : RT @putino: L'Ucraina pubblica la bozza di trattato per le garanzie di sicurezza del dopoguerra. Non intende più rinunciare all'adesione al… -