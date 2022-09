Ucraina: missile russo su Zaporizhzhia, blackout temporaneo (Di giovedì 15 settembre 2022) Kiev, 15 set. (Adnkronos) - Un missile è stato lanciato dai russi oggi su Zaporizhzhia. Lo riporta il Kyiv Independent, che cita il sindaco ad interim della città Anatoly Kurtev secondo il quale l'attacco, che non ha provocato vittime, ha causato diversi danni e un blackout temporaneo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Kiev, 15 set. (Adnkronos) - Unè stato lanciato dai russi oggi su. Lo riporta il Kyiv Independent, che cita il sindaco ad interim della città Anatoly Kurtev secondo il quale l'attacco, che non ha provocato vittime, ha causato diversi danni e un

