Ucraina | Kiev | ' russi cercano di rafforzare prima linea difesa nel Donetsk e a Zaporizhzhia'

Kiev, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armate ucraine hanno comunicato che le truppe russe "stanno cercando di rafforzare la prima linea di difesa" nella regione di Donetsk e a Zaporizhia, anche attraverso il trasferimento di nuove riserve, in risposta alle ultime controffensive lanciate da Kiev, che avrebbero provocato la morte di 200 soldati russi durante l'ultimo giorno. Lo stato maggiore dell'esercito ucraino ha affermato su Twitter che "le truppe russe hanno problemi di approvviggionamento di alcuni tipi di munizioni per lanciarazzi e artiglieria".

