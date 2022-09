Ucraina, incidente stradale per Zelensky, sta bene. Missili colpiscono la diga di Kryvyi: cittadini evacuati. Incontro Putin-Xi (Di giovedì 15 settembre 2022) Ucraina: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasto illeso dopo un incidente in auto a Kiev nel corso della notte. Lo rende noto il suo portavoce Serhii Nykyforov. Il veicolo su cui viaggiava si è scontrato con un altro privato. “Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi”, ha spiegato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022): il presidente ucraino Volodymyrè rimasto illeso dopo unin auto a Kiev nel corso della notte. Lo rende noto il suo portavoce Serhii Nykyforov. Il veicolo su cui viaggiava si è scontrato con un altro privato. “Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi”, ha spiegato L'articolo proviene da Inews24.it.

