Ucraina, incidente d'auto per Zelensky. Missili colpiscono la diga della sua città natale (Di giovedì 15 settembre 2022) Fortunatamente il presidente non ha riportato ferite gravi. Strade inondate a Kryvyi Rih, residenti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Fortunatamente il presidente non ha riportato ferite gravi. Strade inondate a Kryvyi Rih, residenti ...

