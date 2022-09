Trabzonspor-Stella Rossa, Hamsik in gol: è 1-0 (VIDEO) (Di giovedì 15 settembre 2022) Passa in vantaggio il Trabzonspor contro la Stella Rossa nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Merito di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Marek Hamsik, su assist di Trezeguet. Funziona il reparto offensivo dei turchi che nella scorsa stagione furono eliminati al playoff di Conference League dalla Roma di Josè Mourinho. Hamsik, da sempre mago degli inserimenti, si fa trovare pronto in area e di testa deposita in rete. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Passa in vantaggio ilcontro lanella seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Merito di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Marek, su assist di Trezeguet. Funziona il reparto offensivo dei turchi che nella scorsa stagione furono eliminati al playoff di Conference League dalla Roma di Josè Mourinho., da sempre mago degli inserimenti, si fa trovare pronto in area e di testa deposita in rete. SportFace.

jovandmalesevic : RT @GoalItalia: 28 novembre 2018, Hamsik segna l'ultima rete in Europa: Napoli-Stella Rossa 15 settembre 2022, Hamsik torna a segnare in E… - GonzaInterista : RT @GoalItalia: 28 novembre 2018, Hamsik segna l'ultima rete in Europa: Napoli-Stella Rossa 15 settembre 2022, Hamsik torna a segnare in E… - GoalItalia : 28 novembre 2018, Hamsik segna l'ultima rete in Europa: Napoli-Stella Rossa 15 settembre 2022, Hamsik torna a segn… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Trabzonspor vs Stella Rossa Belgrado – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague - periodicodaily : Trabzonspor vs Stella Rossa Belgrado – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague -