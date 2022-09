Totti | parla lo zio di Ilary Blasi | frecciatina a Francesco | «Siamo onesti e non furbi» | la reazione dell’ex calciatore

sbatecaz : RT @ThManfredi: Ogni volta che uno parla con certi italiani sembra sempre che esista un nemico esterno a cui addossare “colpe”. Mancano - a… - ECorru : RT @ThManfredi: Ogni volta che uno parla con certi italiani sembra sempre che esista un nemico esterno a cui addossare “colpe”. Mancano - a… - SergioTomat : RT @ThManfredi: Ogni volta che uno parla con certi italiani sembra sempre che esista un nemico esterno a cui addossare “colpe”. Mancano - a… - ThManfredi : Ogni volta che uno parla con certi italiani sembra sempre che esista un nemico esterno a cui addossare “colpe”. Man… - zazoomblog : Totti e Ilary lo denunceranno. Parla lavvocato di Fabrizio Corona - #Totti #Ilary #denunceranno. #Parla -

Qualcosa, però, arriva sempre quando se nea tamburo battente. Ho saputo, perciò, della separazione di Francescoe Ilary Blasi. Ho capito che questi sposi, ricchi, famosi, belli da fare ...Francescoe Ilary Blasi, sospetto cimici in auto/ L'esperto: "Ecco come si fa" Abbiamo le "... Sidi maggiori risorse rispetto al passato in Italia per la difesa nel settore cyber: è proprio ...lo zio di Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina a Francesco Totti. Ma cosa ha detto Le sue parole all'interno!Scende in campo anche la famiglia di Ilary Blasi per proteggerla da tutto quello che sta accadendo in questi giorni. La conduttrice di Mediaset si ...