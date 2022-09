Torino, Juric lavora sull’attacco: avanza l’ipotesi due attaccanti (Di giovedì 15 settembre 2022) Per sfruttare le tante occasioni create, Juric starebbe pensando di passare a un attacco a due contro il Sassuolo Ivan Juric cambia il Torino e lo fa per ritrovare quel gol che nelle ultime partite stenta ad arrivare. Nel confronto con la passata stagione, i granata hanno due punti in più, ma anche tre reti in meno all’attivo. Eppure la squadra crea tante occasioni non riuscendo poi a sfruttarle. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sabato contro il Sassuolo il tecnico granata potrebbe cambiare passando dal doppio trequartista più l’attaccante al doppio centravanti più la sottopunta. A beneficarne potrebbe essere Pietro Pellegri che ha risolto tutti i problemi fisici e ha cominciato benissimo la stagione. Al suo fianco Radonjic, con Vlasic alle loro spalle. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Per sfruttare le tante occasioni create,starebbe pensando di passare a un attacco a due contro il Sassuolo Ivancambia ile lo fa per ritrovare quel gol che nelle ultime partite stenta ad arrivare. Nel confronto con la passata stagione, i granata hanno due punti in più, ma anche tre reti in meno all’attivo. Eppure la squadra crea tante occasioni non riuscendo poi a sfruttarle. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sabato contro il Sassuolo il tecnico granata potrebbe cambiare passando dal doppio trequartista più l’attaccante al doppio centravanti più la sottopunta. A beneficarne potrebbe essere Pietro Pellegri che ha risolto tutti i problemi fisici e ha cominciato benissimo la stagione. Al suo fianco Radonjic, con Vlasic alle loro spalle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

