Tiro a segno | Europei 2022 | nella carabina 3 posizioni femminile pass olimpici per Danimarca e Repubblica Ceca

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata di finali per la categoria senior aglidi, in corso a Wroc?aw, in Polonia: oggi, giovedì 15 settembre,50 metri, sono state assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, anche le prime due carte olimpiche (massimo una per Nazione ad evento). Esultano: nel Gold Medal Match la danese Rikke Maeng Ibsen batte, al termine di una sfida dominata, laVeronika Blazickova, sconfitta con il netto score di 16-6. Entrambe staccano, per i rispettivi Comitatid’appartenenza, la qualificazione ai Giochi. Il Ranking Match, oltre ad ...