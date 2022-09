The Sims 4 gratis? II grande annuncio di EA: ecco da quando (Di giovedì 15 settembre 2022) Grandi notizie per tutti gli appassionati di gaming. Tra poche settimane, infatti, si potrà scaricare gratuitamente The Sims 4 nella sua versione base su PC, PlayStation e Xbox. Una novità che ovviamente fa esultare gli utenti, che possono così avere a costo zero e senza limitazioni uno dei life simulator più amati, che può contare su ben 10 milioni di giocatori al mese. La data scelta è quella del 18 ottobre: da quel momento, infatti, i videogiocatori potranno effettuare gratuitamente il download di The Sims 4 su PC tramite l’EA app o Origin, mentre su Mac si potrà procedere tramite Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. Stando a quanto affermato sul sito ufficiale, l’evento del 18 ottobre si chiamerà Behind The Sims Summit e sarà uno streaming in edizione speciale che potrà essere seguito sui canali ... Leggi su esports247 (Di giovedì 15 settembre 2022) Grandi notizie per tutti gli appassionati di gaming. Tra poche settimane, infatti, si potrà scaricare gratuitamente The4 nella sua versione base su PC, PlayStation e Xbox. Una novità che ovviamente fa esultare gli utenti, che possono così avere a costo zero e senza limitazioni uno dei life simulator più amati, che può contare su ben 10 milioni di giocatori al mese. La data scelta è quella del 18 ottobre: da quel momento, infatti, i videogiocatori potranno effettuare gratuitamente il download di The4 su PC tramite l’EA app o Origin, mentre su Mac si potrà procedere tramite Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. Stando a quanto affermato sul sito ufficiale, l’evento del 18 ottobre si chiamerà Behind TheSummit e sarà uno streaming in edizione speciale che potrà essere seguito sui canali ...

