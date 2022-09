Terremoto Mediaset, salta tutto all’improvviso: fulmine a ciel sereno per i fan | Ecco cos’è successo (Di giovedì 15 settembre 2022) Terremoto Mediaset, fulmine a ciel sereno per i fan: cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle aziende che spesso fa concorrenza al primo polo televisivo, l’azienda Rai è proprio Mediaset di cui l’amministratore delegato è Pier Silvio Berlusconi. L’uomo ha sempre cercato di valorizzare sempre la sua azienda puntando su determinati punti strategici e di comunicazione. Uno dei programmi che per anni ha fatto enormi numeri di share è proprio Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nel programma, bisogna affrontare una nuova sfida. curiosità sul programma (foto web)Il dating di Uomini e Donne, va in onda dagli anni 2000 ed è stato sempre condotto dalla Regina della televisione italiana, Maria De Filippi che ha sempre ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 15 settembre 2022)per i fan: cosa è, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle aziende che spesso fa concorrenza al primo polo televisivo, l’azienda Rai è propriodi cui l’amministratore delegato è Pier Silvio Berlusconi. L’uomo ha sempre cercato di valorizzare sempre la sua azienda puntando su determinati punti strategici e di comunicazione. Uno dei programmi che per anni ha fatto enormi numeri di share è proprio Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nel programma, bisogna affrontare una nuova sfida. curiosità sul programma (foto web)Il dating di Uomini e Donne, va in onda dagli anni 2000 ed è stato sempre condotto dalla Regina della televisione italiana, Maria De Filippi che ha sempre ...

infoitestero : Toffanin, terremoto a Mediaset: a chi 'ruba' il posto per i funerali della Regina - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia #terremoto #Indonesia - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia #terremoto #Indonesia -