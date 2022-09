Teresa Bellanova non ha detto che se vincerà il centrodestra lascerà la politica per trasferirsi all’estero con il marito (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 13 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di Teresa Bellanova, contenente una sua presunta dichiarazione. La senatrice di Italia Viva avrebbe dichiarato: «Se il 25 settembre vincerà il centrodestra, credo che lascerò la politica per trasferirmi con mio marito all’estero». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della senatrice. Il 13 settembre la stessa Bellanova sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una smentita, spiegando di non aver mai rilasciato una dichiarazione simile. Clicca qui per iscriverti alla newsletter gratuita di FactaOgni sabato mattina riceverai il meglio del nostro lavoro L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 13 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di, contenente una sua presunta dichiarazione. La senatrice di Italia Viva avrebbe dichiarato: «Se il 25 settembreil, credo che lascerò laper trasferirmi con mio». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della senatrice. Il 13 settembre la stessasulla sua pagina Facebook ha pubblicato una smentita, spiegando di non aver mai rilasciato una dichiarazione simile. Clicca qui per iscriverti alla newsletter gratuita di FactaOgni sabato mattina riceverai il meglio del nostro lavoro L'articolo proviene da Facta.

