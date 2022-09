Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno (Di giovedì 15 settembre 2022) “Credo che Tom Brady abbia dato inizio ad un trend molto figo, sai. Non si sa mai.. “. Così Serena Williams, ospite della puntata odierna di ‘Good Morning America’ su Abc. Il riferimento in questo caso è al quaterback 45enne dei Tampa Bay Buccaneers di NFL, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato il ritiro, salvo poi ripensarci dopo poche settimane. Magari una semplice battuta, oppure l’ennesima apertura verso un ritiro sul quale la Tennista americana non si è mai pronunciata in maniera definitiva, nonostante le tante celebrazioni avvenute nel corso degli Us Open. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “Credo che Tom Brady abbia dato inizio ad un trend molto figo, sai. Non si sa mai.. “. Così, ospite della puntata odierna di ‘Good Morning America’ su Abc. Il riferimento in questo caso è al quaterback 45enne dei Tampa Bay Buccaneers di NFL, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato il ritiro, salvo poi ripensarci dopo poche settimane. Magari una semplice battuta, oppure l’ennesima apertura verso un ritiro sul quale lata americana non si è mai pronunciata in maniera definitiva, nonostante le tante celebrazioni avvenute nel corso degli Us Open. SportFace.

