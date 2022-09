Tennis: Coppa Davis, Sinner si candida per giocare contro l'Argentina, 'sono pronto' (Di giovedì 15 settembre 2022) Bologna, 15 set. - (Adnkronos) - Jannik Sinner vuole esserci per Italia-Argentina, la seconda sfida del girone A di Coppa Davis che potrebbe già determinare la qualificazione degli azzurri alla fase finale di Malaga. "E' sempre il capitano a scegliere, ma io sono pronto per giocare" ha detto il numero 1 azzurro in un'intervista a SuperTennis al termine di una intensa sessione di allenamento sul Centrale della Unipol Arena con il pisano Francesco Maestrelli, ventenne entrato in Top 200 e in corsa per un posto alle Intesa Sanpaolo Nextgen Atp Finals. Sinner è carico, motivato. Vorrebbe giocare sempre, l'ha confermato più volte il capitano azzurro Filippo Volandri nei giorni che hanno preceduto il suo arrivo a Bologna e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Bologna, 15 set. - (Adnkronos) - Jannikvuole esserci per Italia-, la seconda sfida del girone A diche potrebbe già determinare la qualificazione degli azzurri alla fase finale di Malaga. "E' sempre il capitano a scegliere, ma ioper" ha detto il numero 1 azzurro in un'intervista a Superal termine di una intensa sessione di allenamento sul Centrale della Unipol Arena con il pisano Francesco Maestrelli, ventenne entrato in Top 200 e in corsa per un posto alle Intesa Sanpaolo Nextgen Atp Finals.è carico, motivato. Vorrebbesempre, l'ha confermato più volte il capitano azzurro Filippo Volandri nei giorni che hanno preceduto il suo arrivo a Bologna e ...

