Superbonus, cosa cambia con lo sblocco della cessione dei crediti (Di giovedì 15 settembre 2022) Si rimette in moto la macchina della cessione dei crediti e possono ripartire i lavori del Superbonus che erano rimasti intrappolati nella maglia della burocrazia. Con l’ultima versione del decreto Aiuti approvata dal Senato (oggi tocca alla Camera) è stato finalmente raggiunto l’accordo di maggioranza sul Superbonus: sciolto il nodo della cessione dei crediti, può finalmente ripartire la macchina delle cessioni per i 5,2 miliardi circa fermi nei cassetti fiscali di imprese e professionisti. Si mettono così in moto le banche, che ora si preparano a riaprire agli acquisti di nuovi crediti fiscali. Superbonus e cessione dei crediti, raggiunto l’accordo: ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Si rimette in moto la macchinadeie possono ripartire i lavori delche erano rimasti intrappolati nella magliaburocrazia. Con l’ultima versione del decreto Aiuti approvata dal Senato (oggi tocca alla Camera) è stato finalmente raggiunto l’accordo di maggioranza sul: sciolto il nododei, può finalmente ripartire la macchina delle cessioni per i 5,2 miliardi circa fermi nei cassetti fiscali di imprese e professionisti. Si mettono così in moto le banche, che ora si preparano a riaprire agli acquisti di nuovifiscali.dei, raggiunto l’accordo: ...

