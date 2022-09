Sublime: la storia della band diventa un film diretto da Francis Lawrence (Di giovedì 15 settembre 2022) Sarà Francis Lawrence il regista del film dedicato alla storia della band musicale Sublime, che ha dato vita a un nuovo genere musicale. La storia della rock band Sublime diventerà un film diretto da Francis Lawrence e prodotto da Sony Pictures. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e sembra finalmente si stia avvicinando alla fase delle riprese. La sceneggiatura del lungometraggio biografico diretto da Francis Lawrence sarà firmata da Chris Mundy, già autore di Ozark, mentre nel team della produzione ci saranno anche i membri della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Saràil regista deldedicato allamusicale, che ha dato vita a un nuovo genere musicale. Larockdiventerà undae prodotto da Sony Pictures. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e sembra finalmente si stia avvicinando alla fase delle riprese. La sceneggiatura del lungometraggio biograficodasarà firmata da Chris Mundy, già autore di Ozark, mentre nel teamproduzione ci saranno anche i membri...

