Su Bbc Radio 1 Dance la musica non è ripartita pochi secondi dopo l’annuncio della morte della Regina (Di giovedì 15 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un filmato di 24 secondi, nel quale si può ascoltare una traccia di musica house interrotta dopo pochi secondi da un annuncio che recita: «Questa è Bbc News. Interrompiamo i nostri programmi per il seguente annuncio: Buckingham Palace ha annunciato la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II». Subito dopo il messaggio, la musica riparte da dove era stata interrotta. Il video è stato pubblicato su Twitter insieme a un commento in cui si legge: «BBC Radio 1 Dance che non impara dai suoi errori». Si tratta di un video manipolato, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, il testo del tweet fa riferimento a quanto accaduto in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un filmato di 24, nel quale si può ascoltare una traccia dihouse interrottada un annuncio che recita: «Questa è Bbc News. Interrompiamo i nostri programmi per il seguente annuncio: Buckingham Palace ha annunciato ladi Sua Maestà laElisabetta II». Subitoil messaggio, lariparte da dove era stata interrotta. Il video è stato pubblicato su Twitter insieme a un commento in cui si legge: «BBCche non impara dai suoi errori». Si tratta di un video manipolato, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, il testo del tweet fa riferimento a quanto accaduto in ...

cosmic53 : @scribbi Bbc World è sulla radio digitale DAB. Anche in macchina. - guglielmograda1 : Funerali regina Elisabetta II: ho appreso dalla radio che ha riportato quello detto dalla BBC che ha ai funerali de… - DigitalkPR : No, Bbc Radio 1 Dance non ha subito rimesso la musica dopo l'annuncio della morte della regina Una piccola e divert… - DBenedectus : Il regista Taika Waititi ha rivelato ad Ali Plumb di BBC Radio 1 che all’inizio aveva pensato a un cameo di Gesù Cr… - UgoBaroni : RT @Frances21272855: Il #12Settembre 1965 i #Beatles pubblicano “Yesterday”, il brano con il maggior numero di cover, più trasmesso dalle r… -