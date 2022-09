Stop numero chiuso a Medicina: chi lo ha promesso alle elezioni (Di giovedì 15 settembre 2022) Di scuola e Università si parla in diversi programmi elettorali: alcuni dei partiti al voto, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre, hanno anche parlato di abolire il numero chiuso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Una promessa che probabilmente non arriva a caso, ma fa seguito a un problema ormai strutturato, che rischia di dare origine alla prossima emergenza sanitaria. Chi ha proposto di abolire il numero chiuso a Medicina Luigi Di Maio, che fino a qualche tempo fa si faceva portavoce di questa iniziativa (risale al 2014 un suo post su Facebook del blog di Beppe Grillo riguardo l’abolizione dei testi di ingresso a Medicina), oggi sull’argomento non è ancora tornato. Il programma, che si allinea a quello del PD e del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Di scuola e Università si parla in diversi programmi elettorali: alcuni dei partiti al voto, in vista delledi domenica 25 settembre, hanno anche parlato di abolire ilFacoltà die Chirurgia. Una promessa che probabilmente non arriva a caso, ma fa seguito a un problema ormai strutturato, che rischia di dare origine alla prossima emergenza sanitaria. Chi ha proposto di abolire ilLuigi Di Maio, che fino a qualche tempo fa si faceva portavoce di questa iniziativa (risale al 2014 un suo post su Facebook del blog di Beppe Grillo riguardo l’abolizione dei testi di ingresso a), oggi sull’argomento non è ancora tornato. Il programma, che si allinea a quello del PD e del ...

matteosalvinimi : Al via oggi il test di Medicina per ben 65mila studenti e studentesse. Posti disponibili? Solo 15mila. La Lega lo… - EBaravoglia : @BBelli57 @ardigiorgio Peggio: un qualcuno qualsiasi, dal suo proprio telefonino, ha inviato un messaggio destinato… - AgenPolitica : COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “STOP A NUMERO CHIUSO PER FACOLTA’ MEDICO-SANITARIE” - jacktla : @bkkdude @theresa_197O @iamshanejameson @FBadmanBangkok Stop numero uno! ?? - TheHorizontal15 : @PietroMazzara @MilanNewsit Ricordate la storia di moltiplicare il numero di ragazzi avuti da una donna x3. Ecco, f… -