(Di giovedì 15 settembre 2022) Il gruppoha in programma di varare delle misure di contrasto ai rincari delle tariffe di elettricità e gas, con investimenti significativi nella produzione diall'interno dei suoi stabilimenti. "Stiamo preparando un piano veramente robusto per ridurre l'utilizzo di", ha affermato l'amministratore delegato Carlosal Salone di Detroit. Faremo investimenti significativi per produrre la nostrain loco. Tutto sarà deciso nei prossimi giorni". Solare e altre fonti.non ha fornito dettagli più precisi, ma ha parlato soprattutto di fotovoltaico, agevolato dagli enormi spazi già disponibili nei vari stabilimenti, e di altri strumenti di riduzione dei consumi ispirati alle iniziative messe in atto in Giappone da diverse ...

classcnbc : TAVARES DALLA MOTOR CITY: STELLANTIS A TUTTO ELETTRICO 'Stiamo iniziando un viaggio molto importante: entro la fi… - fisco24_info : Stellantis riacquista azioni proprie dagli americani di General Motors: Il gruppo di Tavares acquisterà il 2,2% di… - ClubAlfaIt : Tavares: '#Stellantis? Il mio segreto per guidarla' #CarlosTavares - Valenti41000153 : RT @francofontana43: Trieste. Nonostante l’impegno del governo e della Regione, Wärtsilä tira diritto sui licenziamenti. Allarme della Fio… - ilgiornale : De Palma: 'In caso contrario andremo a Parigi'. Transizione green e piano impianti -

Quattroruote

...delegato Carlosha evocato 'investimenti significativi' , parlando di una decisione che arriverà nel giro di settimane o giorni. 'La notizia è arrivata nel giorno in cuiha ...Una lettera indirizzata a Carlos, in vista del prossimo viaggio a Torino del ceo diprevisto per il 20 settembre. Una giornata in cui incontrerà il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio. E' ... Stellantis, Tavares: “Produrremo energia nei nostri impianti europei” - Quattroruote.it Al Salone di Detroit, il manager ha annunciato una serie di iniziative per contrastare il rincaro di elettricità e gas ...In risposta all’aumento del prezzo del gas e alle possibili misure di razionamento dei governi, Stellantis ha deciso di produrre direttamente energia per i suoi stabilimenti in Europa.