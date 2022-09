Star Wars: ecco chi ha “richiesto” Nicolas Cage in The Mandalorian (Di giovedì 15 settembre 2022) Star Wars. Bisogna fare una premessa: Nicolas Cage non è stato coinvolto in alcun progetto di Guerre Stellari. Dopotutto, c’è un particolare attore che sogna il suo ingresso nel cast di The Mandalorian. La Star della serie tv Disney+, Pedro Pascal (interprete del protagonista Din Djarin) ha spiegato che vorrebbe avere al suo fianco nello Leggi su starwarsnews (Di giovedì 15 settembre 2022). Bisogna fare una premessa:non è stato coinvolto in alcun progetto di Guerre Stellari. Dopotutto, c’è un particolare attore che sogna il suo ingresso nel cast di The. Ladella serie tv Disney+, Pedro Pascal (interprete del protagonista Din Djarin) ha spiegato che vorrebbe avere al suo fianco nello

StarWarsIT : Tutto per la ribellione. Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars. I primi tre episodi sa… - starwarsnewsit : Star Wars: ecco chi ha 'richiesto' Nicolas Cage in The Mandalorian - - AlwaysDegrado : @Cazzaccimiei1 Ma chi, quella uguale al nasone dell'ultimo star wars? - TirandoOfertas : Anuncio ? #amazon ? ?? Dobble Star Wars Mandalorian solo 15,99 € ?? - alltheCoolThin2 : Il tappetino per mouse di Star Wars, disponibile in 3 misure -