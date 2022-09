Star Trek Day | anticipazioni | il 16 febbraio arriva l’ultima stagione di Picard

superbeasto1 : @ParamountPlusIT @pinguinitattici Io voglio sapere Star Trek strani nuovi mondi quando metterete i nuovi episodi? E… - mbx1900 : @gstarwind @rickypi92 Bel film uno dei momenti più spirituali di Star Trek con finale degno del suo creatore - OrtisDante1265 : @GoFabiusgo Il vice (all'epoca) della Paramount ad una convention di Star Trek, una vita fa. - La_Neutrina : Il DNA dell'attore Deforest Kelley verrà inviato nello spazio assieme a quello di Nichelle Nichols e altri membri del cast di Star Trek. - La_Neutrina : Le ceneri delle star di Star Trek verranno inviate nello spazio con un volo commemorativo. -

L'8 settembre è lo Star Trek Day: cos'è e come festeggiarlo Da domani sarà disponibile in Italia la piattaforma Paramount+, ecco tutti i contenuti che saranno disponibili al debutto tra film e serie tv. Paramount+ debutterà domani 15 settembre 2022 anche in Italia con un'offerta che unisce contenuti originali in esclusiva tra serie TV e film italiani e internazionali, oltre al catalogo di Studios Paramount e ai brand ...