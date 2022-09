Splendida acrobazia di Haaland | il City vince in rimonta | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 15 settembre 2022) Non fa solo gol Erling. A volte fa anche dei gol straordinari. E importanti. Con quest’nell’area piccola ha regalato la vittoria inal suo Manchestercontro la sua ex, il Borussia Dortmund in. Meraviglioso il cross di Cancelo dalla trequarti, ancor più bello il gesto tecnico dell’attaccante norvegese. the ad id=”676180? SportFace.

