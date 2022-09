Speciale "Porta a Porta" sulle elezioni, stasera in tv: ospiti e anticipazioni (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi, 15 settembre, va in onda la prima puntata di Speciale Porta a Porta. Due appuntamenti (l’altro è fissato per il 22 settembre) dove Bruno Vespa ospita rappresentanti dei partiti politici, che hanno per l’occasione - in attesa... Leggi su europa.today (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi, 15 settembre, va in onda la prima puntata di. Due appuntamenti (l’altro è fissato per il 22 settembre) dove Bruno Vespa ospita rappresentanti dei partiti politici, che hanno per l’occasione - in attesa...

GuidaTVPlus : 15-09-2022 21:25 #Rai1 Porta a Porta Speciale Politiche '22 - 15/09/2022 #News&approfondimento,talkshow #StaseraInTV - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 15 Settembre 2022: Porta a porta speciale Elezioni, Ricomincio da me, Delitti in Paradiso, D.… - Gianni33007 : Che si fa stasera? Porta a Porta, stasera lo speciale Elezioni: ecco chi sono gli ospiti di Bruno Vespa - zazoomblog : Porta a Porta questa sera alle 21.40 su Rai 1 speciale elezioni: ospiti e anticipazioni della puntata - #Porta… - castell32082033 : RT @mariellarosati: Stasera #Renzi a porta a porta . Invece alle ore 18:30 speciale a Roma per presentazione Italia sul serio visibile su f… -