Spalletti risponde ad Incocciati | “Perché il Napoli non ha vinto con Ancelotti? Che è il più grandi tutti?”

Luciano Spalletti durante l'intervista a Champions Live su Canale 5 ha avuto un battibecco con Giuseppe Incocciati tirando in ballo anche Ancelotti. L'ex giocatore del Napoli ha chiesto a Spalletti: "Hai capito quali sono le motivazioni, i problemi, che ci sono stati, per i quali non siete riusciti ad arrivare fino in fondo? Come hai fatto a rigenerare questo tipo di disciplina tattica che vediamo in questa stagione?" La risposta dell'allenatore del Napoli è arrivata immediata: "Perché problemi Beppe? L'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, poi c'è qualcuno che gli vuole dare un taglio fallimentare, se noi stiamo vivendo queste giornate qui è proprio per il buon lavoro fatto la scorsa stagione da tutti".

