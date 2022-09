(Di giovedì 15 settembre 2022)è tutta suo padre. Ladiha recentemente compiuto 18 anni e assomiglia sempre di più all'attore scomparso prematuramente nel 2010 in un ...

Corriere : La grande somiglianza della 18enne Sophie a papà Pietro Taricone (scomparso nel 2010) - leggoit : Sophie Taricone, la figlia di Pietro e Kasia Smutniak è uguale al papà: le rarissime foto -

La somiglianza di, la figlia di Pietro, al padre è molto evidente. La giovane si tiene lontana dai red carpet e dalle occasioni mondane (come mamma Kasia Smutniak) ed è molto ...è tutta suo padre. La figlia di Kasia Smutniak e Pietroha recentemente compiuto 18 anni e assomiglia sempre di più all'attore scomparso prematuramente nel 2010 in un ...E’ diventata maggiorenne lo scorso 4 settembre: ha gli stessi occhi dell’attore L’ex gieffino è morto il 28 giugno 2010: lei aveva solo 5 anni Sophie Taricone, 18 anni compiuti lo scorso 4 settembre, ...Sophie aveva solo 5 anni quando nel giugno 2010 il papà Pietro Taricone, perse la vita in seguito a un incidente con il paracadute, sua grande passione che condivideva con la ...