“Sono incinta”. Isola dei Famosi, la naufraga aspetta il primo figlio. Le nozze appena pochi mesi fa (Di giovedì 15 settembre 2022) Splendida notizia per Beatrice Marchetti. L’ex Isola dei Famosi ha annunciato di essere incinta e lo ha fatto con diverse foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Una comunicazione bellissima quella della giovane, che ha raccolto ovviamente l’ovazione dei suoi fan. Un’altra meravigliosa notizia dopo il suo matrimonio, che è stato celebrato a giugno in Grecia. Un altro traguardo da sogno per l’ex naufraga, che ora è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura personale. E la festa può quindi iniziare. Beatrice Marchetti, dopo l’Isola dei Famosi, è stata travolta solo da eventi positivi. Ora è anche incinta e ha ottenuto l’apice della felicità. Si è sposata esattamente il 4 giugno ad Atene. Al matrimonio con Felix era presente anche Isolde Kostner che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Splendida notizia per Beatrice Marchetti. L’exdeiha annunciato di esseree lo ha fatto con diverse foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Una comunicazione bellissima quella della giovane, che ha raccolto ovviamente l’ovazione dei suoi fan. Un’altra meravigliosa notizia dopo il suo matrimonio, che è stato celebrato a giugno in Grecia. Un altro traguardo da sogno per l’ex, che ora è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura personale. E la festa può quindi iniziare. Beatrice Marchetti, dopo l’dei, è stata travolta solo da eventi positivi. Ora è anchee ha ottenuto l’apice della felicità. Si è sposata esattamente il 4 giugno ad Atene. Al matrimonio con Felix era presente anche Isolde Kostner che ...

rivescaltier : blake lively di nuovo incinta, queste sono le notizie belle - noticemeSSwift : Blake Lively è incinta del suo quarto figlio. Ora capisco perché Taylor non si fa sentire. Chissà con quale nome lo… - No_Islam_ : @age_of_VIRGO Appunto. Quindi se sosteniamo dopo la nascita, facciamo in modo di sostenere anche quelle donne che m… - ci_tiziana : +Buongiorno dottore sono incinta. -Le ricordo che ha il diritto a tenere il bambino. #surreality - age_of_VIRGO : @ComplottardoX Ripeto perché non è chiaro. Sono due concetti, attento: 1. Si concepisce in due, l’uomo ha parte att… -