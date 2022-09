“Sono atti scandalosi” | incredibile denuncia | LDA protagonista

AnnanonpiuAnPi : Sia messo agli atti. Per una volta sono d’accordo col figliol di illustri e frequentati sacramenti. Solo che, ecco,… - Enricicca : @laura_maffi @terlib @ennebi91 Ma informati tu, falsaria! La mia fonte sono gli atti parlamentari. Comunque questa… - youngstunner009 : LDA, dura denuncia social/ “Sono atti scandalosi” “Voglio solo dare il buon esempio” - Enterta72893234 : LDA, dura denuncia social/ “Sono atti scandalosi” “Voglio solo dare il buon esempio” - Antonello_Mn : @CarloCalenda Se i romani sono dei zozzoni, chiunque sieda al posto del sindaco possa farci ben poco. Roma la conos… -

Il Sussidiario.net

confermati i due vicari generali, per la Sinodalità e per l'Amministrazione, rispettivamente ... arcivescovo di Firenze, su "La sinodalità neglidegli Apostoli" e di don Paolo Asolan, preside ...Anche i numerosi ponticelli che superano la rete di fiumi e canali che circondano la cittàper ... dichiarazioni, piccolitattici e spostamenti di truppe alla fine aveva convinto i russi che ... LDA, dura denuncia social/ 'Sono atti scandalosi' 'Voglio solo dare il buon esempio' LDA si rende protagonista di una denuncia via social con i suoi follower che sono subito esplosi sul web: cos'è successo ...GERMIGNAGA – Un brutto risveglio stamattina a Germignaga per Amministrazione, volontari e, più in generale, per tutta la comunità del piccolo paese confinante con Luino. Ignoti si sono introdotti nell ...